Trainer-Duell im Derby

„Er wird erleben, was in unserer Liga möglich ist“

Bundesliga
14.02.2026 12:30
Helm (li.) macht Hoff Thorup das Derby schmackhaft.
Helm (li.) macht Hoff Thorup das Derby schmackhaft.
Porträt von Rainer Bortenschlager
Porträt von Lukas Schneider
Von Rainer Bortenschlager und Lukas Schneider

Am Sonntag (17 Uhr) steigt das Wiener Derby – da steht Rapid im Kampf um die Top 6 mit dem Rücken zur Wand. Und damit Neo-Coach Johannes Hoff Thorup schon unter Druck. Für Austrias Stephan Helm ist der Klassiker kein Neuland mehr. Im Gegenteil. Er hat schon vier Rapid-Trainer „überlebt“. Und auch über den Dänen weiß er Bescheid...

Unter Thorsten Fink war er im violetten Trainerstab schon Teil von einem Derby. „Trotzdem ist es etwas ganz Anderes, wenn du als Coach die Verantwortung hast. An mein Debüt kann ich mich noch ganz genau erinnern“, blickt Austrias Stephan Helm auf sein erstes Derby zurück.

