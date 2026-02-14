„Er wird erleben, was in unserer Liga möglich ist“

Überschlag und Ski weg: Sturz-Malheur in der Loipe
Schwedin Andersson:
Am Sonntag (17 Uhr) steigt das Wiener Derby – da steht Rapid im Kampf um die Top 6 mit dem Rücken zur Wand. Und damit Neo-Coach Johannes Hoff Thorup schon unter Druck. Für Austrias Stephan Helm ist der Klassiker kein Neuland mehr. Im Gegenteil. Er hat schon vier Rapid-Trainer „überlebt“. Und auch über den Dänen weiß er Bescheid...
Unter Thorsten Fink war er im violetten Trainerstab schon Teil von einem Derby. „Trotzdem ist es etwas ganz Anderes, wenn du als Coach die Verantwortung hast. An mein Debüt kann ich mich noch ganz genau erinnern“, blickt Austrias Stephan Helm auf sein erstes Derby zurück.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.