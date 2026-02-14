„Er wird erleben, was in unserer Liga möglich ist“

Am Sonntag (17 Uhr) steigt das Wiener Derby – da steht Rapid im Kampf um die Top 6 mit dem Rücken zur Wand. Und damit Neo-Coach Johannes Hoff Thorup schon unter Druck. Für Austrias Stephan Helm ist der Klassiker kein Neuland mehr. Im Gegenteil. Er hat schon vier Rapid-Trainer „überlebt“. Und auch über den Dänen weiß er Bescheid...