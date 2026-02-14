Gönn dir! Die extremsten Liebesgeschenke der Welt

LIVE: Flock auch nach Lauf drei vor Verfolgerin
Rosen, Pralinen und ein paar nette Worte? Das mag für den Durchschnittsösterreicher als Liebesbeweis durchgehen – für die Reichen dieser Welt nicht: Wir haben uns die teuersten, größten, auffälligsten Liebesgeschenke angeschaut, die jemals bisher verschenkt worden sind.
Im Schnitt geben die Österreicher etwa 70 Euro pro Kopf für Geschenke aus – allen voran für Blumen. Schön! Aber darüber können gut betuchte Leute, Herrscher anno dazumal und Co. nur lachen: Mit Diamanten, Bauwerken und weiteres Außergewöhnliches für die große Liebe lassen sie es sich schon mehr was kosten – wenn man sich manchmal auch fragt, wofür das Ganze ...? Aber schauen wir uns die teils irre anmutenden Ideen einmal näher an.
