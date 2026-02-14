Warum ein Gärtner ein Seniorenheim leiten darf

Knapp dreieinhalb Jahre nach dem Wirbel um eine Mitarbeiterin steht im Bezirksseniorenheim Weinberghof in Gmunden nun erneut jemand in der Kritik – der aktuelle Leiter. Im Sommer 2022 wurde die Mitarbeiterin gekündigt, weil sie sich nach einem Spitalsaufenthalt fast vier Wochen lang im Heim versorgen und pflegen ließ, teils von den eigenen Kräften, teils von Externen – wir berichteten. Nachträglich wurde ihr auch noch die Rechnung dafür ausgestellt.