Warum ein Gärtner ein Seniorenheim leiten darf

Eine langjährige Erfahrung beim Roten Kreuz und ein Job in der Sozialabteilung der Stadt Gmunden (OÖ) haben ausgereicht, um den Direktorposten in einem Bezirksseniorenheim zu bekommen. Dass der Heimleiter auch drei Jahre danach noch immer nicht die notwendige Ausbildung nachgeholt hat, sorgt nun aber für Kritik.
Knapp dreieinhalb Jahre nach dem Wirbel um eine Mitarbeiterin steht im Bezirksseniorenheim Weinberghof in Gmunden nun erneut jemand in der Kritik – der aktuelle Leiter. Im Sommer 2022 wurde die Mitarbeiterin gekündigt, weil sie sich nach einem Spitalsaufenthalt fast vier Wochen lang im Heim versorgen und pflegen ließ, teils von den eigenen Kräften, teils von Externen – wir berichteten. Nachträglich wurde ihr auch noch die Rechnung dafür ausgestellt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.