Mädchen (13) starb nach Rodelunfall im Spital

Schülerinnen trugen offenbar Helm

„Es ist eine Tragödie“, sagte Renate Matthias, die Schulleiterin des Luitpold-Gymnasiums, zur Münchner „tz“ und bestätigte den Tod ihrer Schülerin. Details zu weiteren Beteiligten und zum Unfallhergang wollte sie auf Anfrage nicht nennen. Auch zum Gesundheitszustand des zweiten verunglückten Mädchens konnte Matthias keine Angaben machen. Sie habe lediglich von den Lehrkräften erfahren, dass die Kinder vor der Schlittenfahrt eingewiesen worden seien und – gemäß der Helmpflicht im Salzburger Land bis 15 Jahre – ordnungsgemäß ausgestattet gewesen seien. „Selbstverständlich“ hätten sie einen Helm getragen, betonte die Schuldirektorin. Die Polizei kündigte indes an, weitere Ermittlungen in dem Fall unternehmen zu wollen.