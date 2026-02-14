200.000 protestieren in München gegen Iran-Regime

Deutlich mehr Menschen als erwartet sind am Samstag am Rand der Münchner Sicherheitskonferenz auf die Straße gegangen. Sie haben gegen die Regierung des Iran demonstriert. „Wir sind jetzt bei 200.000 Teilnehmern“, sagte die Polizei laut Nachrichtenagentur AFP.
Zu der Sicherheitskonferenz reiste auch der Sohn des 1979 gestürzten Schahs an. Der Exil-Oppositionelle Reza Pahlavi rief am Rande der Konferenz US-Präsident Donald Trump dazu auf, dem iranischen Volk zu „helfen“.
Die Münchner Demonstration wurde von dem Verein The Munich Circle organisiert. Viele Demonstrationsteilnehmer hatten iranische Fahnen dabei, häufig waren auch Bilder von Pahlavi zu sehen. Viele Demonstranten schenkten Polizisten Blumen. Auf der Kundgebung forderten Redner einen friedlichen, demokratischen Neuanfang im Iran. Die Verantwortlichen der Führung in Teheran müssten für ihre Taten gegen die eigene Bevölkerung verfolgt und bestraft werden.
Iran wartet auf Hilfe
„Es ist Zeit, die Islamische Republik zu beenden. Dies ist die Forderung, die aus dem Blutvergießen meiner Landsleute widerhallt“, sagte Pahlavi. Bei den Protesten hätten seine Landsleute „uns nicht gebeten, das Regime zu reformieren, sondern ihnen zu helfen, es zu beerdigen“, fügte der in New York lebende Exil-Oppositionelle hinzu. Die Iraner warteten ungeduldig auf Hilfe von außen.
An US-Präsident Trump gerichtet sagte der 65-Jährige, die Iraner hätten seine Worte gehört, dass „Hilfe unterwegs“ sei. „Sie vertrauen Ihnen. Helfen Sie ihnen“, sagte Pahlavi, der seit dem Sturz seines Vaters 1979 nie mehr in den Iran zurückgekehrt ist.
„Seit 47 Jahren reden sie“
Trump beorderte US-Flugzeugträger in die Region und droht der Führung in Teheran mit einem militärischen Angriff. Am Freitag bezeichnete der US-Präsident einen Machtwechsel im Iran als scheinbar „das Beste, was passieren könnte“. „Seit 47 Jahren reden und reden und reden sie“, sagte Trump mit Blick auf die Jahrzehnte seit der Islamischen Revolution im Iran im Jahr 1979 weiter. „Derweil haben wir viele Menschenleben verloren, während sie reden.“
Washington und Teheran hatten in der vergangenen Woche indirekte Gespräche über das iranische Atomprogramm begonnen. Israel fordert, auch das iranische Raketenprogramm in die Gespräche mit einzubeziehen. Am Donnerstag warnte Trump vor „sehr traumatischen“ Konsequenzen, sollte der Iran kein neues Atomabkommen akzeptieren.
Die iranische Opposition ist gespalten und Pahlavi steht wegen seiner Unterstützung für Israel in der Kritik. Zudem distanzierte er sich nie von der autokratischen Herrschaft seines Vaters. „Ich bin nicht hier, um für die Monarchie zu werben“, sagte Pahlavi in München. Seine Position sei „neutral“. „Lassen Sie die Iraner entscheiden, welches System sie haben wollen.“
