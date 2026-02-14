200.000 protestieren in München gegen Iran-Regime

Die iranische Opposition ist gespalten und Pahlavi steht wegen seiner Unterstützung für Israel in der Kritik. Zudem distanzierte er sich nie von der autokratischen Herrschaft seines Vaters. „Ich bin nicht hier, um für die Monarchie zu werben“, sagte Pahlavi in München. Seine Position sei „neutral“. „Lassen Sie die Iraner entscheiden, welches System sie haben wollen.“