Trump soll „helfen"

200.000 protestieren in München gegen Iran-Regime

Außenpolitik
14.02.2026 17:04
Am Rand der Münchner Sicherheitskonferenz gingen 200.000 Menschen auf die Straße.
Am Rand der Münchner Sicherheitskonferenz gingen 200.000 Menschen auf die Straße.(Bild: AFP/ALEXANDRA BEIER)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Deutlich mehr Menschen als erwartet sind am Samstag am Rand der Münchner Sicherheitskonferenz auf die Straße gegangen. Sie haben gegen die Regierung des Iran demonstriert. „Wir sind jetzt bei 200.000 Teilnehmern“, sagte die Polizei laut Nachrichtenagentur AFP. 

Zu der Sicherheitskonferenz reiste auch der Sohn des 1979 gestürzten Schahs an. Der Exil-Oppositionelle Reza Pahlavi rief am Rande der Konferenz US-Präsident Donald Trump dazu auf, dem iranischen Volk zu „helfen“.

Die Münchner Demonstration wurde von dem Verein The Munich Circle organisiert. Viele Demonstrationsteilnehmer hatten iranische Fahnen dabei, häufig waren auch Bilder von Pahlavi zu sehen. Viele Demonstranten schenkten Polizisten Blumen. Auf der Kundgebung forderten Redner einen friedlichen, demokratischen Neuanfang im Iran. Die Verantwortlichen der Führung in Teheran müssten für ihre Taten gegen die eigene Bevölkerung verfolgt und bestraft werden.

Iran wartet auf Hilfe
„Es ist Zeit, die Islamische Republik zu beenden. Dies ist die Forderung, die aus dem Blutvergießen meiner Landsleute widerhallt“, sagte Pahlavi. Bei den Protesten hätten seine Landsleute „uns nicht gebeten, das Regime zu reformieren, sondern ihnen zu helfen, es zu beerdigen“, fügte der in New York lebende Exil-Oppositionelle hinzu. Die Iraner warteten ungeduldig auf Hilfe von außen.

Ein Demonstrant hält in München ein Bild von Reza Pahlavi hoch.
Ein Demonstrant hält in München ein Bild von Reza Pahlavi hoch.(Bild: AFP/ALEXANDRA BEIER)

An US-Präsident Trump gerichtet sagte der 65-Jährige, die Iraner hätten seine Worte gehört, dass „Hilfe unterwegs“ sei. „Sie vertrauen Ihnen. Helfen Sie ihnen“, sagte Pahlavi, der seit dem Sturz seines Vaters 1979 nie mehr in den Iran zurückgekehrt ist.

„Seit 47 Jahren reden sie“
Trump beorderte US-Flugzeugträger in die Region und droht der Führung in Teheran mit einem militärischen Angriff. Am Freitag bezeichnete der US-Präsident einen Machtwechsel im Iran als scheinbar „das Beste, was passieren könnte“. „Seit 47 Jahren reden und reden und reden sie“, sagte Trump mit Blick auf die Jahrzehnte seit der Islamischen Revolution im Iran im Jahr 1979 weiter. „Derweil haben wir viele Menschenleben verloren, während sie reden.“

Lesen Sie auch:
Reza Pahlavi will das Mullah-Regime gewaltsam stürzen – mit US-Hilfe.
Fordert Militärschlag
Schah-Sohn ist bereit, „für Revolution zu sterben“
12.02.2026
Während Protestwelle
Mega-Brand in Teheran sorgt für Spekulationen
03.02.2026

Washington und Teheran hatten in der vergangenen Woche indirekte Gespräche über das iranische Atomprogramm begonnen. Israel fordert, auch das iranische Raketenprogramm in die Gespräche mit einzubeziehen. Am Donnerstag warnte Trump vor „sehr traumatischen“ Konsequenzen, sollte der Iran kein neues Atomabkommen akzeptieren.

Die iranische Opposition ist gespalten und Pahlavi steht wegen seiner Unterstützung für Israel in der Kritik. Zudem distanzierte er sich nie von der autokratischen Herrschaft seines Vaters. „Ich bin nicht hier, um für die Monarchie zu werben“, sagte Pahlavi in München. Seine Position sei „neutral“. „Lassen Sie die Iraner entscheiden, welches System sie haben wollen.“

Außenpolitik
14.02.2026 17:04
Trump soll „helfen“
200.000 protestieren in München gegen Iran-Regime
Kritik an Anwaltschaft
Bauer: „Die Religion steht nicht über dem Recht!“
„Zu Gewinnern zählen“
Stocker: Wollen „neue Weltordnung“ mitgestalten
Trump will Wahlreform
„Keine Wähler-ID verrückter als offene Grenzen“
Krone Plus Logo
7 Tage Weltgeschehen
Warum Indien für Europa zum „besseren China“ wird
