„Ich hab‘ oft Klaviere auf die Berge geschleppt“

Was war für Sie persönlich das Wichtigste beim Unterrichten?

Ich habe meine Schüler immer gefragt: Was lernt ihr gerade in Geschichte oder Geografie? Dann habe ich passende Stücke gesucht. Ich wollte immer die Musik mit fast allen Schulgegenständen verbinden. Wenn wir Debussy gespielt haben, haben wir über das Leben in Frankreich zu seiner Zeit gesprochen. Da kommt man auch zur Freiheit in der Kunst – oder wie sie gegängelt wird, wie es jetzt wieder passiert. Für eine freie Gesellschaft ist es wichtig, dass sich Kunst frei entwickeln und auch einmal provozieren kann.