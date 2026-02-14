LIVE ab 17 Uhr: OÖ-Derby SV Ried gegen den LASK

Das erste Gastspiel des LASK im Innviertel seit ziemlich genau drei Jahren soll den Schwung nicht bremsen, Selbstläufer wird es dennoch keiner. „Natürlich möchte uns derzeit jeder schlagen, das wird auch Ried versuchen. Deshalb müssen wir von Anfang an voll in der Partie drin sein und dagegenhalten“, betonte Stürmer Sasa Kalajdzic, der beim jüngsten 1:0 gegen die WSG Tirol den entscheidenden Assist lieferte.