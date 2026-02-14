Vorteilswelt
Bundesliga im TICKER

LIVE ab 17 Uhr: OÖ-Derby SV Ried gegen den LASK

Bundesliga
14.02.2026 04:36
SV Ried oder LASK – welches Team gewinnt das OÖ-Derby? Oder gibt’s ein Remis?
SV Ried oder LASK – welches Team gewinnt das OÖ-Derby? Oder gibt’s ein Remis?(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

19. Runde in Österreichs Bundesliga: Die SV Ried empfängt den LASK. Wir berichten live (siehe unten).

Hier der LIVETICKER:

Am 30. August war das erste OÖ-Derby der Saison noch an die Rieder gegangen. Seit dem überraschenden 3:1-Erfolg in Linz hat sich beim LASK aber viel getan. Anfang Oktober übernahm Coach Dietmar Kühbauer und führte die Athletiker mit acht Siegen in neun Ligapartien vom Vorletzten auf den zweiten Platz – punktegleich mit Salzburg.

Das erste Gastspiel des LASK im Innviertel seit ziemlich genau drei Jahren soll den Schwung nicht bremsen, Selbstläufer wird es dennoch keiner. „Natürlich möchte uns derzeit jeder schlagen, das wird auch Ried versuchen. Deshalb müssen wir von Anfang an voll in der Partie drin sein und dagegenhalten“, betonte Stürmer Sasa Kalajdzic, der beim jüngsten 1:0 gegen die WSG Tirol den entscheidenden Assist lieferte.

Ried rechnet sich nach fünf Spielen ohne Niederlage tatsächlich einiges aus, zumal man alle bisherigen OÖ-Derbys dieser Saison (einmal LASK, zweimal Blau-Weiß Linz) für sich entscheiden konnte. „Wir wollen unsere eigene Derbyserie in dieser Saison ausbauen“, betonte Trainer Maximilian Senft. Die Herausforderung sei ebenso groß wie der eigene Antrieb.

„Der LASK ist seit vier Monaten ungeschlagen und kommt dementsprechend als formstärkstes Team der Liga nach Ried. Die Größe der Aufgabe ist uns bewusst, gleichzeitig wächst damit auch unsere Motivation, diese Serie der Linzer zu beenden.“ Es wäre auch ein Fingerzeig für das Cup-Halbfinale: Da sieht man sich schon am 4. März erneut in Ried.

Bundesliga
14.02.2026 04:36
