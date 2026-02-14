Finale! Sinja Kraus marschiert Richtung Top 100

Schwarz ließ im Jänner brutal viel Energie liegen!
„Hab mich so geärgert“
Österreichs Tennis-Ass Sinja Kraus hat am Samstag einen großen Schritt in Richtung Vorstoß in die Top 100 gemacht: Kraus besiegte im Halbfinale des ITF-W75-Challengers in Prag die Tschechin Jana Kovackova 6:4, 6:1.
Die topgesetzte 23-Jährige trifft nun am Sonntag (10.30 Uhr) mit Tereza Martincova erneut auf eine Tschechin. Sie schiebt sich mit dem Finaleinzug im Liveranking auf Position 102. Holt Kraus den Titel, scheint sie auf Platz 95 und damit erstmals in den Top 100 auf.
