LIVE ab 17 Uhr: WSG Tirol gegen Sturm Graz

Nach dem Cup-Fehlstart gegen Altach nahm Meister Sturm zuletzt mit dem 1:0 über Ried wieder Fahrt auf, ein Zähler fehlt auf das Topduo. In den finalen vier Runden vor der Punkteteilung treffen die Steirer mit der WSG, Blau-Weiß Linz, dem WAC und Altach ausschließlich auf mehr oder weniger klare Außenseiter, das Punktekonto soll dementsprechend anwachsen.