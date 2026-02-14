Grazer Handelsgigant auf großer Einkaufstour

Schwarz ließ im Jänner brutal viel Energie liegen!
„Hab mich so geärgert“
Die Supernova-Gruppe von Frank Albert ist nach dem Einstieg in Italien nun mit Shoppingzentren in sieben Ländern tätig. Auch bei uns sind viele Projekte in Planung, etwa die früheren Kika/Leiner-Möbelhäuser, die Albert aus der Pleite übernahm.
Große internationale Betreiber mit milliardenschweren Fonds im Hintergrund dominieren das Geschäft mit Shoppingcentern – doch in den vergangenen Jahren wurde auch die Supernova-Gruppe zum heimlichen Handelsgiganten. Bereits 118 Standorte mit einem konservativen Marktwert von 2,5 Milliarden Euro besitzen die Grazer inzwischen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.