Spitz bei Millionenturnier in Saudi-Arabien 17.

Schwarz ließ im Jänner brutal viel Energie liegen!
„Hab mich so geärgert“
Österreichs beste Golferin Emma Spitz hat erneut beim mit 5 Millionen Dollar dotierten Turnier PIF Saudi Ladies International in Riad aufgezeigt. Die 25-Jährige belegte beim Jahresauftaktevent der Ladies European Tour (LET) am Samstag nach vier Runden den geteilten Rang 17.
Zum Abschluss spielte Spitz, die hier im Vorjahr Achte geworden war, eine 69 (3 unter Par) und kam damit insgesamt auf 276 Schläge (12 unter). Den Sieg holte sich die Engländerin Charley Hull (19 unter).
Spitz, die in Saudi-Arabien fünftbeste Europäerin war, darf sich über einen Preisgeldscheck von knapp 77.000 Dollar (65.000 Euro) freuen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.