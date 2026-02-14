Schwarz ließ im Jänner brutal viel Energie liegen!

Slalom raubte Schwarz die Energie

„Der Jänner hat mich brutal viel Energie gekostet. Ich habe mich so viel über mich geärgert, das zehrt brutal an der ganzen Substanz. Der Slalom hat mich so viel Energie gekostet, da bin ich nicht in Schwung gekommen. Ich habe mich wieder für wieder reingesteigert und selbst fertig gemacht. Nicht gut, ich weiß, aber in dem Strudel war ich jetzt drinnen“, erzählte er im Zielraum.