Hier im Liveticker

Skeleton-Showdown: Rast Flock heute zu Gold?

Olympia
14.02.2026 05:01
Janine Flock
Janine Flock(Bild: EPA/DANIEL DAL ZENNARO)
krone Sport
krone Sport

Spannung pur vor dem Skeleton-Showdown! Janine Flock führt nach zwei von vier Läufen vor den beiden Deutschen Susanne Kreher und Jacqueline Pfeifer. Wir berichten ab 18 Uhr live – siehe Ticker unten. 

Hier der Liveticker:

„Jetzt verfolgen mich die starken deutschen Damen, da wird es sehr, sehr spannend“, sagte Flock. „Aber das ist Wettkampf. Es ist wirklich eine Freude, die Bahn ist in einem sehr guten Zustand.“ Ihr Vorsprung auf Kreher und Pfeifer ist mit 0,04 bzw. 0,13 Sekunden klein. Die viertplatzierte Deutsche Hannah Neise verlor am Freitag 0,37 Sekunden.

(Bild: AP/Alessandra Tarantino)

Gesundheitliche Probleme überwunden
Eine Anfang Jänner im Training erlittene Gehirnerschütterung hatte Flock um die Chance auf ihren vierten Weltcup-Gesamtsieg gebracht. Dazu plagten die Tirolerin zuletzt immer wieder leichte Rückenprobleme. „Ich habe mir genügend Zeit gegeben“, erklärte Flock im ORF. „Deswegen stehe ich jetzt in einer guten Form da.“ Auf ihre fahrerischen Qualitäten konnte sich Flock an Tag eins in Cortina ohnehin verlassen.


Janine Flock
Skeleton-Krimi
Flock bleibt auch nach Lauf zwei auf Gold-Kurs
13.02.2026
Unser Skeleton-Ass
Nach Gehirnerschütterung: Flock wieder im Training
27.01.2026
Bei Training verletzt
Flock verzichtet auf Start beim Weltcupfinale
14.01.2026

Bei Olympia 2018 in Pyeongchang war Flock zur Halbzeit Zweite gewesen und hatte nach drei von vier Läufen sogar geführt. Am Ende reichte es aber um zwei Hundertstelsekunden nicht zu einer Medaille. Bei ihrer Olympia-Premiere 2014 in Sotschi sowie 2022 in Peking hatte Flock ihre Medaillenhoffnungen jeweils bereits nach dem ersten Tag begraben müssen, wurde schließlich Neunte bzw. Zehnte. Gold holte sich vor vier Jahren in China etwas überraschend Neise.

Olympia
14.02.2026 05:01
Loading

