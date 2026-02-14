Skeleton-Showdown: Rast Flock heute zu Gold?

Bei Olympia 2018 in Pyeongchang war Flock zur Halbzeit Zweite gewesen und hatte nach drei von vier Läufen sogar geführt. Am Ende reichte es aber um zwei Hundertstelsekunden nicht zu einer Medaille. Bei ihrer Olympia-Premiere 2014 in Sotschi sowie 2022 in Peking hatte Flock ihre Medaillenhoffnungen jeweils bereits nach dem ersten Tag begraben müssen, wurde schließlich Neunte bzw. Zehnte. Gold holte sich vor vier Jahren in China etwas überraschend Neise.