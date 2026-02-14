Vorteilswelt
Bundesliga im TICKER

LIVE ab 17 Uhr: TSV Hartberg gegen SCR Altach

Bundesliga
14.02.2026 04:32
Ein Duell um wichtige Punkte für den Einzug in die Top-6 erwartet die Fans bei TSV Hartberg ...
Ein Duell um wichtige Punkte für den Einzug in die Top-6 erwartet die Fans bei TSV Hartberg gegen SCR Altach ...(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

19. Runde in Österreichs Bundesliga: Der TSV Hartberg empfängt den SCR Altach. Wir berichten live (siehe unten).

0 Kommentare

Hier der LIVETICKER:

Vier Runden vor der Punkteteilung ist Hartberg drauf und dran, zum dritten Mal nach 2019/20 und 2023/24 die Meistergruppe zu erreichen. Es ist angesichts des Restprogramms Altach, GAK, Salzburg und BW Linz ein durchaus realistisches Ziel, auch wenn der Vorsprung auf Platz sieben nur einen Punkt beträgt. Nach dem jüngsten 1:1 bei Rapid ist die Truppe von Trainer Manfred Schmid wieder auf Sieg gepolt.

„Wir wollen den nächsten Schritt in Richtung Meistergruppe setzen und mit drei Punkten einen Heimsieg einfahren“, stellte Abwehrchef Lukas Spendlhofer klar. Schmid erwartet sich von den Seinen demgemäß „eine breite Brust, Aggressivität und Überzeugung“, musste sich in den vergangenen Tagen aber über das Geläuf der Profertil Arena ärgern. Das sei in einem „katastrophalen Zustand“, schimpfte Schmid in der Kleinen Zeitung.

Hoffnungen auf die Meistergruppe darf sich freilich auch noch Altach machen. Der SCR liegt drei Punkte hinter Hartberg und hat sich mit dem Cup-Viertelfinalsieg über Sturm Graz und dem jüngsten 1:0 über Blau-Weiß eine kleine „Euphorie“ erspielt, wie es Coach Ognjen Zaric nannte. „Wir sind sehr gut gestartet und wollen die positive Stimmung mitnehmen“, betonte der Neo-Coach, der auch sein drittes Spiel mit den Rheindörflern nur allzu gern gewinnen will. Alles andere als leicht für die Ländle-Truppe. „Hartberg spielt eine sehr gute Saison, es wird sehr schwierig“, sagte Zaric, der in der Steiermark wieder auf den zuletzt gesperrten Mittelfeldmann Yann Massombo zurückgreifen kann.

Bundesliga
14.02.2026 04:32
