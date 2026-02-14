LIVE ab 17 Uhr: TSV Hartberg gegen SCR Altach

Hoffnungen auf die Meistergruppe darf sich freilich auch noch Altach machen. Der SCR liegt drei Punkte hinter Hartberg und hat sich mit dem Cup-Viertelfinalsieg über Sturm Graz und dem jüngsten 1:0 über Blau-Weiß eine kleine „Euphorie“ erspielt, wie es Coach Ognjen Zaric nannte. „Wir sind sehr gut gestartet und wollen die positive Stimmung mitnehmen“, betonte der Neo-Coach, der auch sein drittes Spiel mit den Rheindörflern nur allzu gern gewinnen will. Alles andere als leicht für die Ländle-Truppe. „Hartberg spielt eine sehr gute Saison, es wird sehr schwierig“, sagte Zaric, der in der Steiermark wieder auf den zuletzt gesperrten Mittelfeldmann Yann Massombo zurückgreifen kann.