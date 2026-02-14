Mime Markus Schöttl über Neugier und Berufung

Schwarz ließ im Jänner brutal viel Energie liegen!
„Hab mich so geärgert“
Zwischen großer Bühne und Heimatort: Markus Schöttl im reflektierenden Gespräch über seine Rolle als Harry Potter, das Theaterleben, Erfolgsdruck und emotionale Erinnerungen.
Gerade noch stand er an der Neuköllner Oper auf der Bühne, nun probt Markus Schöttl in Klagenfurt für den zweiten Teil von „Owe den Boch“ im klagenfurter ensemble. Vier Jahre lang war der Keutschacher als Harry Potter in Hamburg auf den Brettern, die die Welt bedeuten – ein Bühnenmensch, der leichtfüßig zwischen Kunstsparten wechselt und jeder Rolle mit Tiefgang begegnet.
