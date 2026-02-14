Jana Ina & Giovanni Zarrella verliebt wie Teenager

Netflix-Show soll Einblicke in Familienleben geben

Beim Streamingdienst Netflix soll bald eine neue Reality-Show mit den beiden zu sehen sein. Das US-Unternehmen sieht die beiden als „eines der beliebtesten Promi-Paare Deutschlands“, die neue Doku-Reihe soll neben Arbeit und Alltag auch ihr von Liebe getragenes Familienleben zeigen, wie die beiden unlängst berichteten. Eltern und Geschwister des Paares werden in der Doku ebenfalls zu sehen sein. Das Reality-Projekt erinnert an den Netflix-Hit „Kaulitz & Kaulitz“, in dem die Zwillinge und Tokio-Hotel-Stars Bill und Tom Kaulitz Einblick in ihr Privatleben gewähren.