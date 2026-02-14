Vorteilswelt
„Für immer ..."

Jana Ina & Giovanni Zarrella verliebt wie Teenager

Stars & Society
14.02.2026 16:14
Jana Ina und ihr Giovanni treten betont fröhlich und glücklich in der Öffentlichkeit auf, hier ...
Jana Ina und ihr Giovanni treten betont fröhlich und glücklich in der Öffentlichkeit auf, hier bei der Bambi-Verleihung im November 2025 in München. (Archivbild)(Bild: AFP)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ihr Ja-Wort haben sich Jana Ina Zarrella (49) und ihr Giovanni (47) vor mehr als 20 Jahren gegeben. Verdammt lang her, könnte man meinen. Doch gealtert sei ihre Liebe keineswegs, betont die Sängerin am Valentinstag.

0 Kommentare

Dank Schmetterlingen im Bauch fühlt sich Moderatorin und Sängerin Jana Ina Zarrella („Make My Day“) auch mit Ende 40 stark verjüngt.

Liebesbotschaft
Am Valentinstag postete die 49-Jährige auf Instagram eine Liebesbotschaft an ihren Mann, den Moderator und früheren Sänger der Band Bro‘Sis, Giovanni Zarrella (47). Unter dem Hashtag „loveofmylife“ schrieb sie, die beiden würden sich auch gut zwei Jahrzehnte nach ihrer Hochzeit noch immer „wie zwei verliebte Teenager“ fühlen.

Hochzeit 2005
Das Paar hat 2005 geheiratet. Man sei durch alles gegangen und habe nie aufgegeben, hieß es in dem Instagram-Post von Jana Ina. „Auf ewigen Valentinstag an deiner Seite.“ „Für immer“, antwortete Giovanni und garnierte seinen Kommentar mit einem Herzchen. Die beiden haben zwei Kinder.

Die Brasilianerin und frühere Schönheitskönigin zog Ende der 1990er-Jahre nach Deutschland. Sie wurde in Fernsehshows und Filmen bekannt, darunter „Samba in Mettmann“ an der Seite von Hape Kerkeling (2004). Ihre Beziehung mit Giovanni wurde in Reality-Shows dargestellt, etwa „Jana Ina & Giovanni – Wir sind schwanger“ (2008) – darin ging es um die Geburt ihres Sohnes.

Netflix-Show soll Einblicke in Familienleben geben
Beim Streamingdienst Netflix soll bald eine neue Reality-Show mit den beiden zu sehen sein. Das US-Unternehmen sieht die beiden als „eines der beliebtesten Promi-Paare Deutschlands“, die neue Doku-Reihe soll neben Arbeit und Alltag auch ihr von Liebe getragenes Familienleben zeigen, wie die beiden unlängst berichteten. Eltern und Geschwister des Paares werden in der Doku ebenfalls zu sehen sein. Das Reality-Projekt erinnert an den Netflix-Hit „Kaulitz & Kaulitz“, in dem die Zwillinge und Tokio-Hotel-Stars Bill und Tom Kaulitz Einblick in ihr Privatleben gewähren.

Lesen Sie auch:
Jana Ina und Giovanni Zarrella geben bald auf Netflix Einblicke in ihr Privatleben.
Neue Serie!
Zarrellas machen Kaulitz-Brüdern bald Konkurrenz
29.01.2026
ZDF-Schlagershow
Giovanni Zarrella: Kritik als Teil der Arbeit
08.11.2024
„Bleibe einfach hier"
Moderatorin Jana Ina Zarrella als fesche Badenixe
05.04.2023

Giovanni Zarrella, dessen Eltern aus Italien kommen, wurde in Hechingen (Baden-Württemberg) geboren. Nach dem Aus der Band Bro‘Sis begann seine Solo-Karriere. Seit 2021 moderiert er „Die Giovanni Zarrella Show“ im ZDF. Jana Ina kam in Brasilien zur Welt, machte Karriere als Model, Moderatorin und Sängerin.

Stars & Society
14.02.2026 16:14
Mehr Stars & Society
„Für immer ...“
Jana Ina & Giovanni Zarrella verliebt wie Teenager
Stars & Skandale
Alles Walzer! Das war der Wiener Opernball 2026
Mein erster Opernball
So erlebte Redakteurin Emily Patek den Abend
Starkoch packt aus
Das geschah wirklich auf der Beckham-Hochzeit
Logengeflüster im Talk
Was den TV-Kameras am Opernball verborgen blieb
