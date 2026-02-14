„Rotes Licht“ für blau-gelbe Pendler?

Harte Zeiten kommen auf Niederösterreicher zu, die täglich mit der Bahn zur Arbeit nach Wien pendeln. Denn ab Juli gehen in der Bundeshauptstadt auf der sogenannten Stammstrecke zwischen Floridsdorf und dem Hauptbahnhof die Lichter aus. Und zwar für insgesamt 16 Monate! „Diese Streckensperre wird für Unmut sorgen und stellenweise auch zum Chaos führen“, sieht Verkehrslandesrat Udo Landbauer (FPÖ) Ungemach herauf dräuen.