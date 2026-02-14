Vorteilswelt
Trotz rascher Hilfe

65-Jähriger prallte mit Pkw gegen Baum und starb

Niederösterreich
14.02.2026 15:04
Trotz Reanimation starb der Lenker noch an der Unfallstelle.
Trotz Reanimation starb der Lenker noch an der Unfallstelle.
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Ein schrecklicher Unfall passierte Samstagfrüh in Herzogenburg, Bezirk St. Pölten in Niederösterreich. Ein 65-jähriger Mann verlor dabei sein Leben. 

Ein 65-jähriger Autolenker ist Samstagfrüh bei einem Verkehrsunfall bei Herzogenburg in Niederösterreich, Bezirk St. Pölten, ums Leben gekommen. Sein Wagen kam auf der L5021 links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum, heißt es seitens der Polizei.

Rettungskräfte konnten nicht mehr helfen
Trotz Reanimationsmaßnahmen durch die Rettungskräfte verstarb der Niederösterreicher noch an der Unfallstelle.

Niederösterreich
14.02.2026 15:04
