65-Jähriger prallte mit Pkw gegen Baum und starb

Ein 65-jähriger Autolenker ist Samstagfrüh bei einem Verkehrsunfall bei Herzogenburg in Niederösterreich, Bezirk St. Pölten, ums Leben gekommen. Sein Wagen kam auf der L5021 links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum, heißt es seitens der Polizei.