Schuss auf Enkelin: Opa (82) war Sportschütze

Nachdem ein Opa (82) seiner Enkelin (30) in den Bauch geschossen und sich im Anschluss selbst getötet hatte, herrscht Schock und Trauer in der kleinen Innviertler Gemeinde Lengau (Oberösterreich). Auslöser dürfte ein Streit um nur wenige Hundert Euro gewesen sein. Der Täter hatte die Pistole legal besessen – die „Krone“ kennt die Hintergründe.