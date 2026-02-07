Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Ging wohl um Geld

Schuss auf Enkelin: Opa (82) war Sportschütze

Oberösterreich
07.02.2026 16:00
In dem Generationenhaus in Lengau kam es zu den fatalen Schüssen. Die Waffen hatte der Mann ...
In dem Generationenhaus in Lengau kam es zu den fatalen Schüssen. Die Waffen hatte der Mann legal, zuständig ist dafür die Bezirkshauptmannschaft.(Bild: Manfred Fesl)
Porträt von Gerald Schwab
Von Gerald Schwab

Nachdem ein Opa (82) seiner Enkelin (30) in den Bauch geschossen und sich im Anschluss selbst getötet hatte, herrscht Schock und Trauer in der kleinen Innviertler Gemeinde Lengau (Oberösterreich). Auslöser dürfte ein Streit um nur wenige Hundert Euro gewesen sein. Der Täter hatte die Pistole legal besessen – die „Krone“ kennt die Hintergründe.

0 Kommentare

Das Generationenhaus in der 5114-Seelen-Gemeinde Lengau ist ein Schmuckstück und Vorzeigeprojekt. Hier gibt es einen Kindergarten, Startwohnungen für junge Menschen, Mietwohnungen für noch fitte ältere Menschen – und ein betreubares Wohnen. Doch seit Freitag hängt ein dunkler Schatten über dem ganzen Haus

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich
Mehr Oberösterreich
Theater Meggenhofen
„Ich bete, dass so etwas nie mehr zurückkehrt“
Einblick Tanzstudium
Bruckneruni: Performances am Rand der Zeit
Simples Erfolgsrezept
Dieses Wirtshaus kann sich vor Gästen nicht wehren
Krone Plus Logo
Ging wohl um Geld
Schuss auf Enkelin: Opa (82) war Sportschütze
Requiem im Mariendom
Abschied von Bischof: „Danke war sein Grundwort“
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine