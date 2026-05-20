Mopedlenker (16) prallte frontal in Gegenverkehr

Zu einem folgenschweren Zusammenstoß kam es am Mittwoch im Gemeindegebiet von Rainbach im Innkreis. Ein 16-Jähriger mit seinem Moped und ein Autolenker (22) prallten frontal zusammen – der Zweiradlenker wurde dabei schwer verletzt.
Mittwochnachmittag war der 16-Jährige aus Altendorf mit seinem Moped von der Ortschaft Sumetsrad aus in Richtung Rainbach unterwegs. In der Gegenrichtung fuhr ein 22-jähriger Autolenker aus Pfaffing.
16-Jähriger verletzt
Es kam zum Frontalzusammenstoß, bei dem der Zweiradlenker von seinem Fahrzeug geschleudert wurde. Der 16-Jährige kam mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Klinikum nach Schärding.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.