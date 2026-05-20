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Schwer verletzt

Mopedlenker (16) prallte frontal in Gegenverkehr

Oberösterreich
20.05.2026 20:30
Der Notarzt versorgte den jungen Zweiradlenker.
Der Notarzt versorgte den jungen Zweiradlenker.(Bild: P. Huber)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Zu einem folgenschweren Zusammenstoß kam es am Mittwoch im Gemeindegebiet von Rainbach im Innkreis. Ein 16-Jähriger mit seinem Moped und ein Autolenker (22) prallten frontal zusammen – der Zweiradlenker wurde dabei schwer verletzt.

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Mittwochnachmittag war der 16-Jährige aus Altendorf mit seinem Moped von der Ortschaft Sumetsrad aus in Richtung Rainbach unterwegs. In der Gegenrichtung fuhr ein 22-jähriger Autolenker aus Pfaffing.

16-Jähriger verletzt
Es kam zum Frontalzusammenstoß, bei dem der Zweiradlenker von seinem Fahrzeug geschleudert wurde. Der 16-Jährige kam mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Klinikum nach Schärding.

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