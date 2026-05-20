Lkw umgestürzt: Mehrere Tonnen Sand auf der Straße

Aus unklarer Ursache stürzte Mittwochnachmittag in Auerbach ein Lastwagen um, die Ladung verteilte sich auf der Fahrbahn. Der Lenker wurde schwer verletzt mit dem Hubschrauber abtransportiert.
Gegen 13 Uhr kippte der Lastwagen auf der Auerbach Bezirksstraße um und blieb quer über die Fahrbahn liegen. Mehrere Tonnen Sand verteilten sich in weiterer Folge über die Straße und angrenzende Wiesen.
Fahrer eingeklemmt
Laut ersten Informationen wurde der Lkw-Lenker in der Fahrerkabine eingeklemmt und musste von Feuerwehrleuten befreit werden. Nach der Erstversorgung kam der Schwerverletzte mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Vöcklabruck.
Langwierige Aufräumarbeiten
Drei Feuerwehren waren mehrere Stunden damit beschäftigt, den Sand abzutransportieren und die Fahrbahn zu säubern. Ein Spezialunternehmen wurde zur Bergung des Lastwagens angefordert.
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