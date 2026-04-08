Ein Schimmer Hoffnung aus dem Weinviertel

Die Sonne brennt vom Himmel. Franz Weber läuft der Schweiß über das Gesicht. Vor ihm tummeln sich zahlreiche Kinder und Jugendliche, die trotz der Hitze einem Fußball nachjagen. Beim Kicken vergessen die Kids die Ängste und Sorgen, die ihre Familien das ganze Jahr über prägen. Denn das Leben in Kenia ist alles andere als lustig. 540 US-Dollar, umgerechnet rund 457 Euro, verdient der durchschnittliche Arbeiter. Dass die durchschnittlichen Lebenshaltungskosten nur rund 60 Prozent der österreichischen ausmachen, ist nur ein schwacher Trost.