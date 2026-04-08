Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Projekt in Kenia

Ein Schimmer Hoffnung aus dem Weinviertel

Ausland
08.04.2026 17:39
Franz Weber mit Spielern und Trainern der Fußballakademie
Franz Weber mit Spielern und Trainern der Fußballakademie(Bild: Franz Weber)
Porträt von Harald Dworak
Von Harald Dworak

Sonne, weiße Sandstrände und jede Menge Kultur – das Leben in Mombasa klingt besser, als es tatsächlich ist. Die große Schere zwischen Arm und Reich sorgt für viel Leid auf den Straßen der zweitgrößten Stadt Kenias. Hoffnungsschimmer kommen ausgerechnet aus Österreich. Krone+ beleuchtet das Hilfsprojekt CLUB fit for life.

0 Kommentare

Die Sonne brennt vom Himmel. Franz Weber läuft der Schweiß über das Gesicht. Vor ihm tummeln sich zahlreiche Kinder und Jugendliche, die trotz der Hitze einem Fußball nachjagen. Beim Kicken vergessen die Kids die Ängste und Sorgen, die ihre Familien das ganze Jahr über prägen. Denn das Leben in Kenia ist alles andere als lustig. 540 US-Dollar, umgerechnet rund 457 Euro, verdient der durchschnittliche Arbeiter. Dass die durchschnittlichen Lebenshaltungskosten nur rund 60 Prozent der österreichischen ausmachen, ist nur ein schwacher Trost.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
08.04.2026 17:39
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
KeniaÖsterreich
WeinviertelSandstrand

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf