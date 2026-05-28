Vorfall am Petersplatz
Video: Hier eilt Papst Leo zu kollabiertem Pilger!
Nach der Generalaudienz am Mittwoch auf dem Petersplatz im Vatikan hat ein Mann bei rund 30 Grad einen Schwächeanfall erlitten. Papst Leo XIV. reagierte sofort, kniete sich nieder und kümmerte sich um den Mann.
Das Oberhaupt der katholischen Kirche nimmt Tugenden wie Mitgefühl und Fürsorge ernst – und lebt sie auch, wie der Vorfall am Petersplatz zeigt. Auf einem Video ist zu sehen, wie Leo XIV. zu dem Mann eilt, der dort zusammengebrochen war. Er kniete nieder und vergewisserte sich, dass es ihm gut geht.
Der Mann stand offenbar in der Schlange, um dem Papst nach seiner Generalaudienz die Hand zu schütteln. Der Kollabierte bekam daraufhin eine Kopfbedeckung und wurde mit einem Rollstuhl weggefahren. Der Pontifex setzte seine Begegnung mit den Gläubigen nach dem Zwischenfall fort.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.