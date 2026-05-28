Reifenhersteller Michelin baut 1500 Jobs ab

Iran-Krieg als zusätzliche Belastung

Den Mitarbeitern sollen Weiterbildungsmöglichkeiten angeboten werden, um den Übergang in neue Aufgabenbereiche zu ermöglichen. Ende April hatte der Konzern erklärt, seine Kostenstruktur verbessern zu müssen, um zusätzliche Belastungen von 400 Millionen Euro im Zusammenhang mit dem Iran-Krieg abzufedern.