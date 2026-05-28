„Weit fortgeschritten“: Glasner kurz vor Wechsel?

Am Mittwochabend machte Oliver Glasner das Titel-Märchen perfekt und triumphierte mit Crystal Palace in der Conference League. Nicht einmal 24 Stunden später wird der Erfolgscoach, der die Londoner verlassen wird, intensiv mit Bayer Leverkusen in Verbindung gebracht. Glasner soll bei einer Trennung von Kasper Hjulmand als Nachfolger hoch im Kurs stehen. Wie die „Bild“ berichtet, seien die Gespräche zwischen dem Berater des 51-Jährigen und dem Sechsten der abgelaufenen Bundesliga-Saison „weit fortgeschritten“.