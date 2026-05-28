„Weit fortgeschritten“: Glasner kurz vor Wechsel?

Jetzt könnte alles ganz schnell gehen! Laut deutschen Medienberichten steht Oliver Glasner kurz vor einer Rückkehr in die deutsche Bundesliga.
Am Mittwochabend machte Oliver Glasner das Titel-Märchen perfekt und triumphierte mit Crystal Palace in der Conference League. Nicht einmal 24 Stunden später wird der Erfolgscoach, der die Londoner verlassen wird, intensiv mit Bayer Leverkusen in Verbindung gebracht. Glasner soll bei einer Trennung von Kasper Hjulmand als Nachfolger hoch im Kurs stehen. Wie die „Bild“ berichtet, seien die Gespräche zwischen dem Berater des 51-Jährigen und dem Sechsten der abgelaufenen Bundesliga-Saison „weit fortgeschritten“.
Es wäre sein drittes Abenteuer in Deutschland. Bereits beim VfL Wolfsburg (2019 bis 2021) und bei Eintracht Frankfurt (2021 bis 2023) konnte er Erfolge verzeichnen. Mit den „Wölfen“ schaffte er unter anderem den Einzug in die Champions League, mit der Eintracht gewann er sensationell die Europa League.
Dritter Titel mit Palace
Nach dem Finaltriumph mit Crystal Palace wollte sich Glasner am Mittwochabend noch nicht zu seiner Zukunft äußern. Fest steht: Bessere Werbung für sich selbst hätte er kaum machen können. Der Österreicher durfte zum Abschied den Pokal für den Conference-League-Sieger stemmen – und das nach FA-Cup und Supercup auf nationaler Ebene. Das weckt Begehrlichkeiten.
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