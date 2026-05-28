Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gespräche läufen

„Weit fortgeschritten“: Glasner kurz vor Wechsel?

Deutsche Bundesliga
28.05.2026 12:58
Oliver Glasner verabschiedet sich mit einem Titel von Crystal Palace.
Oliver Glasner verabschiedet sich mit einem Titel von Crystal Palace.(Bild: EPA/FRIEDEMANN VOGEL)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Jetzt könnte alles ganz schnell gehen! Laut deutschen Medienberichten steht Oliver Glasner kurz vor einer Rückkehr in die deutsche Bundesliga.

0 Kommentare

Am Mittwochabend machte Oliver Glasner das Titel-Märchen perfekt und triumphierte mit Crystal Palace in der Conference League. Nicht einmal 24 Stunden später wird der Erfolgscoach, der die Londoner verlassen wird, intensiv mit Bayer Leverkusen in Verbindung gebracht. Glasner soll bei einer Trennung von Kasper Hjulmand als Nachfolger hoch im Kurs stehen. Wie die „Bild“ berichtet, seien die Gespräche zwischen dem Berater des 51-Jährigen und dem Sechsten der abgelaufenen Bundesliga-Saison „weit fortgeschritten“.

Kasper Hjulmand steht vor dem Aus in Leverkusen.
Kasper Hjulmand steht vor dem Aus in Leverkusen.(Bild: AFP/INA FASSBENDER)

Es wäre sein drittes Abenteuer in Deutschland. Bereits beim VfL Wolfsburg (2019 bis 2021) und bei Eintracht Frankfurt (2021 bis 2023) konnte er Erfolge verzeichnen. Mit den „Wölfen“ schaffte er unter anderem den Einzug in die Champions League, mit der Eintracht gewann er sensationell die Europa League.

Lesen Sie auch:
Oliver Glasner jubelt mit der Conference-League-Trophäe.
Kater nach Titelgewinn
„Unglaublicher“ Glasner räumt Wohnung – und dann?
28.05.2026
Der krönende Abschluss
Unsterblich! „Bauchfleck“ von Glasner nach Coup
28.05.2026
Mit 2. Europacup-Titel
Historisch! Jetzt ist Glasner einer wie Happel
27.05.2026
Final-1:0 gegen Rayo
SIEG! Glasner holt Conference League mit Palace
27.05.2026

Dritter Titel mit Palace
Nach dem Finaltriumph mit Crystal Palace wollte sich Glasner am Mittwochabend noch nicht zu seiner Zukunft äußern. Fest steht: Bessere Werbung für sich selbst hätte er kaum machen können. Der Österreicher durfte zum Abschied den Pokal für den Conference-League-Sieger stemmen – und das nach FA-Cup und Supercup auf nationaler Ebene. Das weckt Begehrlichkeiten.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Deutsche Bundesliga
28.05.2026 12:58
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Ehemann meldet sich nach Drama um Uschi
153.232 mal gelesen
Traurige Nachrichten für Fans von „Amore unter Palmen“: Uschi ist überraschend verstorben.
Wien
Sanierung in Alt Erlaa als Bumerang für Mieter
104.517 mal gelesen
Krone Plus Logo
Markisen, Jalousien, Bepflanzung – alles muss für die Sanierung verschwinden.
Österreich
1673 Jahre! Österreicher stirbt in Thailand-Haft
93.025 mal gelesen
Das Bundeskriminalamt und die thailändischen Behörden konnten einen auch bei uns vorbestraften ...
Kärnten
Keine Reue nach Terroranschlag: Lebenslang
1474 mal kommentiert
Der Prozess in Klagenfurter dauerte fast zwölf Stunden.
Außenpolitik
Storm-Shadow-Raketen schlagen in Russland ein
1000 mal kommentiert
Links ist ein aktuelles Bild aus Sewastopol zu sehen, rechts aus Woronesch.
Tirol
AK deckt in Supermärkten erneut Preis-Irrsinn auf
952 mal kommentiert
Die AK verglich wieder Lebensmittel-Preise in Österreich und Deutschland – und schlägt nun ...
Mehr Deutsche Bundesliga
Gespräche läufen
„Weit fortgeschritten“: Glasner kurz vor Wechsel?
Abschied nach Drama?
„Tut weh!“ Emotionale Botschaft von ÖFB-Legionär
Die Tinte ist trocken
Fix! Austria-Juwel wechselt zu Ilzers Hoffenheim
Gespräche laufen
Trainer Adi Hütter vor spektakulärer Rückkehr?
Bangen bei den Bayern?
Kane: „An diesem Punkt in meiner Karriere …“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf