Naschenweng hat Angst im eigenen Land: Zu Recht?

Wie bewerten Sie die Aussagen Naschenwengs? Fühlen Sie sich in Österreich noch sicher? Welche Entwicklungen haben Ihr Sicherheitsgefühl in den vergangenen Jahren beeinträchtigt? Was muss getan werden, um diesem Trend entgegenzuwirken?



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