Traditionsklub bangt: „Kann so nicht weitergehen!“

Großes Bangen beim TSV 1860 München: Der deutsche Traditionsklub, der aktuell in der dritten Liga spielt, steht am Abgrund, es droht der Lizenzentzug. Investor Hasan Ismaik platzt der Kragen: „So kann es nicht weitergehen!“
In der Debatte um den drohenden Lizenzentzug beim TSV 1860 München meldete sich nun der umstrittene Investor Hasan Ismaik öffentlich zu Wort. Der Geschäftsmann aus Abu Dhabi bestätigte via Instagram die Kündigung bestehender Darlehensverträge, wie zunächst die „Süddeutsche Zeitung“ berichtet hatte.
Gleichzeitig hat Ismaik nach eigenen Angaben ein neues Finanzierungsmodell mit besseren Konditionen vorgelegt.
„Die derzeitige Situation kann so nicht weitergehen, und die aktuelle Situation muss ernsthaft und mutig auf den Prüfstand gestellt werden“, so Ismaik. Der Verein brauche „mehr als eine neue Finanzierung. Er braucht eine echte Restrukturierung, ein klares Finanzkontrollsystem und Compliance sowie ein Management, das nach modernen institutionellen Standards arbeitet, wie es auch bei erfolgreichen Vereinen und Unternehmen der Fall ist.“
Absturz in vierte Liga droht
Nach Informationen der „Bild“ fehlen den „Löwen“ 2,7 Millionen Euro für die Lizenz. Bis zum 3. Juni muss beim Deutschen Fußball-Bund die Zahlungsfähigkeit nachgewiesen werden. Damit droht dem Traditionsverein der Sturz in die vierte Liga.
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