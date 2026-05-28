Protest-Beben an Unis: Vier Städte ziehen nach

Regierung rechtfertigt Sparpläne, Rektor kontert

Die Kürzungen seien „völlig unverhältnismäßig“, sagte der Rektor der Universität Wien, Sebastian Schütze, der vor der Universität Wien selbst eine Rede hielt. „Wir werden solange daran arbeiten, bis unsere Zahlen stimmen“, zeigte sich Schütze kampfbereit. Er verlangt von der Bundesregierung einen „verlässlichen Finanzierungspfad“. Diese erklärt die Sparpläne damit, dass die Unis in der vergangenen Legislaturperiode eine massive Erhöhung des Budgets bekamen. In Sparzeiten wird das nun wieder „redimensioniert“.