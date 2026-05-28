Lenzing-Warnstreik: „Die wollen uns abrasieren“

„Mehr Marie für die Chemie“

Die Streikenden hielten dazu Plakate mit Aufschriften wie „Wir arbeiten nicht für Almosen“ oder „Mehr Marie für die Chemie“ in die Höhe. Bereits am frühen Morgen hatte es auch im Linzer Chemiepark einen Warnstreik gegeben. Laut GPA blockierten dort rund 400 Beschäftigte für zwei Stunden das Südtor und damit die Zufahrt zum Gelände.