Mit Spaß zum Rekord: Bachler als bester Torjäger

Wenn Sebastian Bachler vorne den Ball bekommt, kann man fast schon zum Torjubel ansetzen. Der Stürmer des FC Oberndorf aus der 2. Klasse Ost in Tirol sorgte in dieser Saison für ordentlich Aufsehen. 55 Tore in nur 22 Spielen rückten den 20-Jährigen in den vergangenen Wochen ins mediale Rampenlicht.