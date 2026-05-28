Mit Spaß zum Rekord: Bachler als bester Torjäger

Vier Runden vor Saisonende stellte Sebastian Bachler vom FC Oberndorf (2. Klasse Ost) mit 55 Treffern den Tiroler Torrekord von Matthias Mayerhofer (TSV Fulpmes, Saison 2016/17) ein. Auch österreichweit steht der 20-jährige „Bomber“ ganz oben. Die Krone hat Bachler beim Training besucht.
Wenn Sebastian Bachler vorne den Ball bekommt, kann man fast schon zum Torjubel ansetzen. Der Stürmer des FC Oberndorf aus der 2. Klasse Ost in Tirol sorgte in dieser Saison für ordentlich Aufsehen. 55 Tore in nur 22 Spielen rückten den 20-Jährigen in den vergangenen Wochen ins mediale Rampenlicht.
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