Kumpel geschlagen: Bauchstiche für Angreifer (22)

Zwischen Autos versteckt

Die vier Männer ergriffen daraufhin die Flucht – dem Opfer gelang es selbst, die Polizei zu alarmieren. Sofort wurde eine Fahndung eingeleitet, die rasch erfolgreich war. Der Gesuchte konnte beim Friedrich-Engels-Platz gefunden werden – dort hatte sich der mutmaßliche Täter erfolglos zwischen zwei Autos vor der Polizei zu verstecken versucht.