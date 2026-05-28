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Tumult in Wien

Kumpel geschlagen: Bauchstiche für Angreifer (22)

Wien
28.05.2026 11:53
Der 22-Jährige erlitt schwere Verletzungen – er wurde ins Spital eingeliefert (Symbolbild).
Der 22-Jährige erlitt schwere Verletzungen – er wurde ins Spital eingeliefert (Symbolbild).(Bild: P. Huber)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Blutiges Ende einer Auseinandersetzung am Mittwochabend im Wiener Bezirk Brigittenau: Im Zuge eines Wortgefechtes ging ein 22-Jähriger auf den Kumpel eines 21 Jahre alten Mannes los und verpasste ihm Schläge. Der 21-Jährige soll daraufhin zum Messer gegriffen und mehrmals auf den ein Jahr älteren Kontrahenten eingestochen haben ...

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Der 21-Jährige war mit drei Freunden unterwegs, als die Gruppe bei der Stromstraße auf den 22-Jährigen traf. Nach den Schlägen zog der 21-jährige Verdächtige offenbar ein Messer und stach dem Älteren mehrmals in den Bauch. 

Zwischen Autos versteckt
Die vier Männer ergriffen daraufhin die Flucht – dem Opfer gelang es selbst, die Polizei zu alarmieren. Sofort wurde eine Fahndung eingeleitet, die rasch erfolgreich war. Der Gesuchte konnte beim Friedrich-Engels-Platz gefunden werden – dort hatte sich der mutmaßliche Täter erfolglos zwischen zwei Autos vor der Polizei zu verstecken versucht.

Schlagring gefunden
Zwischenzeitlich wurde das 22-jährige Opfer von der Berufsrettung versorgt und in kritischem Zustand ins Krankenhaus eingeliefert. „Im Nahbereich des Opfers konnte zudem ein Schlagring aufgefunden und sichergestellt werden. Laut Zeugenaussagen soll der 22-Jährige diesen zuvor in ein Gebüsch geworfen haben“, so Polizeisprecherin Irina Steirer. 

Bei seiner Einvernahme gab der 21-jährige Verdächtige den Messerangriff zu, er wurde vorläufig festgenommen und angezeigt. Gegen beide Männer wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.

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