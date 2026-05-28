US-Gesundheitsminister „rettete“ Giftschlange

Die Gefahr lauerte in der Einfahrt

Doch nun legte der 72-Jährige nach: In sein Visier geriet eine Klapperschlange, die es sich in der Einfahrt gemütlich gemacht hatte. Mit einem Kübel und kleinem Netz „bewaffnet“, marschierte er stoisch auf das Reptil zu, ist in dem auf der Plattform „X“ geteilten Video zu sehen. Doch als er das Netz über die Schlange stülpte, begann sie ihre Rassel-Laute auszustoßen – ein großes Alarmsignal. Der Minister zeigte sich davon nicht nur unbeeindruckt, sondern half auch noch mit der bloßen Hand nach. Nach kurzer Gegenwehr landete das Tier schließlich im Kübel.