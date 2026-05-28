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Mit bloßen Händen

US-Gesundheitsminister „rettete“ Giftschlange

Außenpolitik
28.05.2026 11:44
„Als Reaktion auf die vielen Kommentare über giftige Schlangen zeigt dieses Video, wie Cheryl ...
„Als Reaktion auf die vielen Kommentare über giftige Schlangen zeigt dieses Video, wie Cheryl und ich eine kürzliche Klapperschlangen-Rettung bewältigt haben“, schreibt der Politiker.(Bild: Krone-Collage/@RobertKennedyJr)
Porträt von Angelika Eliseeva
Von Angelika Eliseeva

Robert F. Kennedy Jr., US-Gesundheitsminister und Neffe des einstigen Präsidenten, hat ein ungewöhnliches Hobby: Er fängt gerne Schlangen. Nun hat er es mit einer Klapperschlange aufgenommen, die aufgrund ihres Giftes als äußerst gefährlich gilt.

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Im „Sunshine State“ Florida kann es schon einmal vorkommen, dass sich die ein oder andere Schlange auf die hauseigene Terrasse verirrt. Doch wohl kaum jemand wird sie so furchtlos und aufopferungsvoll „retten“ wie der US-Minister.

Erst kürzlich war ein Video von zwei Schlangen viral gegangen, die Kennedy mit bloßen Händen zu bändigen versuchte und dabei sogar gebissen wurde. Nach kurzer Aufregung konnte geklärt werden, dass es sich Gott sei Dank um Schwarznattern handelte, die ungiftig sind.

Die Gefahr lauerte in der Einfahrt
Doch nun legte der 72-Jährige nach: In sein Visier geriet eine Klapperschlange, die es sich in der Einfahrt gemütlich gemacht hatte. Mit einem Kübel und kleinem Netz „bewaffnet“, marschierte er stoisch auf das Reptil zu, ist in dem auf der Plattform „X“ geteilten Video zu sehen. Doch als er das Netz über die Schlange stülpte, begann sie ihre Rassel-Laute auszustoßen – ein großes Alarmsignal. Der Minister zeigte sich davon nicht nur unbeeindruckt, sondern half auch noch mit der bloßen Hand nach. Nach kurzer Gegenwehr landete das Tier schließlich im Kübel.

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„Das ist ein viel besserer Ort für diesen Kerl“
Ihre Ruhe hatte die Schlange damit trotzdem noch nicht. Kennedy ließ sie wieder frei, wohl um seine Schlangenzange auszuprobieren. Daraufhin nahm er sie mit bloßen Händen hoch und trug sie durch die Gegend. „Das ist eine schöne Schlange“, meint er. „Oh mein Gott“, entgegnete seine sichtlich verängstige Ehefrau Cheryl Hines. Schließlich stopfte der Minister das Reptil in einen Kissenbezug – und entließ es im Wald. „Das ist ein viel besserer Ort für diesen Kerl“, zeigte sich der Politiker zufrieden.

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