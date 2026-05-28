WM-Look! Arnautovic glänzt mit neuer Haarpracht

Kurz vor dem Start der Weltmeisterschaft glänzt Marko Arnautovic mit einer neuen Haarpracht: Unser Stürmer-Routinier wird beim Großereignis als Blondschopf auf Torejagd gehen.
Beim Donnerstagstraining des Nationalteams am ÖFB-Campus zog Marko Arnautovic die Blicke auf sich: Er setzt ab sofort auf eine blonde Haarfarbe – hier zu sehen im Video:
Der ÖFB-Fahrplan
Am 1. Juni steht im Ernst-Happel-Stadion gegen Tunesien die WM-Generalprobe auf dem Programm. Ein weiteres geplantes Testspiel in Kalifornien gegen Guatemala wurde ersatzlos gestrichen.
Der WM-Auftakt erfolgt am 17. Juni (6 Uhr MESZ) in Santa Clara gegen Jordanien. Die weiteren ÖFB-Gruppengegner sind Weltmeister Argentinien und Algerien. Bleibt zu hoffen, dass die blonde Mähne Arnautovic Flügel verleihen wird ...
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