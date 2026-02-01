Warum es in Wien täglich sieben Insolvenzen gibt

Zäher Vertragspoker: Hoeneß platzt der Kragen
„Ich bin entsetzt“
Die Wirtschaftslage in Wien ist weiter äußerst angespannt. Davon zeugen zahlreiche Pleiten von mitunter langjährigen Erfolgsunternehmen. Krone+ zeigt die Gründe für die sehr bedenkliche Entwicklung auf.
Das Krah Krah am Schwedenplatz, Cafe Gitarre, der Liesinger Autohändler Uscar Steinböck, der Pferdehof Stadlau, die Kosmetikkette The Body Shop, die SIWU Baumeister GmbH sowie der Intermarkt im 22. Bezirk – nur ein geringer Teil jener Unternehmen, die im vergangenen Monat Insolvenz anmelden mussten. Die Liste könnte noch nahezu unendlich fortgeführt werden.
