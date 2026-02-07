Tücken für Konsumenten im Gaming-Milliardenkampf

Die Gaming-Riesen kommen immer mehr in den Fokus von Technologie-Investoren. IT-Gigant Microsoft mit Aktionär Bill Gates kaufte in Milliardendeals zuerst Bethesda und später um über 60 Milliarden Dollar Activision Blizzard. Zuletzt schlug ein Investorenkonsortium rund um den saudischen Staatsfonds sowie Trump-Schwiegersohn Jared Kushner bei Electronic Arts (FIFA, Battlefield, Sims, usw.) zu. Um 55 Milliarden Dollar verschwindet das Unternehmen wohl noch dieses Jahr von der Börse.