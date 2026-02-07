Tücken für Konsumenten im Gaming-Milliardenkampf

Activision Blizzard ging vor zwei Jahren um über 60 Milliarden Dollar an Microsoft, ein anderes Konsortium kauft um über 55 Milliarden Dollar den Riesen Electronic Arts (EA). Kein Wunder: Die Gaming-Industrie wächst und wächst, auch China holt immer mehr auf. Doch für die Konsumenten gibt es einige Tücken.
Die Gaming-Riesen kommen immer mehr in den Fokus von Technologie-Investoren. IT-Gigant Microsoft mit Aktionär Bill Gates kaufte in Milliardendeals zuerst Bethesda und später um über 60 Milliarden Dollar Activision Blizzard. Zuletzt schlug ein Investorenkonsortium rund um den saudischen Staatsfonds sowie Trump-Schwiegersohn Jared Kushner bei Electronic Arts (FIFA, Battlefield, Sims, usw.) zu. Um 55 Milliarden Dollar verschwindet das Unternehmen wohl noch dieses Jahr von der Börse.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.