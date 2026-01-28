Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Superleicht-Geschoss

Neuer Donkervoort P24 RS hat ungewöhnliches Detail

Motor
(Bild: Donkervoort)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der niederländische Sportwagenhersteller Donkervoort hat eine neue Evolutionsstufe seines vom Lotus Seven inspirierten Leichtbausportwagens vorgestellt. Lange Zeit hat Donkervoort auf Fünfzylinder von Audi gesetzt. Nun gibt es einen Zylinder mehr und ein deutliches Leistungsplus. Das Gewicht bleibt hingegen extrem niedrig.

0 Kommentare

Optisch wirkt der Zweisitzer erwachsener als frühere Generationen, unter anderem weil die eigentlich freistehenden Vorderräder stärker in die Karosserie integriert sind, ohne das markentypische Erscheinungsbild aufzugeben.

Optional lässt sich der Abtrieb mit einem abnehmbaren Aero-Paket steigern. Zusätzliche Eckflügel an Front und Heck erzeugen bis zu 90 Kilogramm Anpressdruck bei 250 km/h, geschützt durch Titan-Gleitblöcke. 

(Bild: Donkervoort)
(Bild: Donkervoort)
(Bild: Donkervoort)
(Bild: Donkervoort)
(Bild: Donkervoort)
(Bild: Donkervoort)
(Bild: Donkervoort)
(Bild: Donkervoort)
(Bild: Donkervoort)
(Bild: Donkervoort)
(Bild: Donkervoort)
(Bild: Donkervoort)
(Bild: Donkervoort)
(Bild: Donkervoort)
(Bild: Donkervoort)

Scheinwerfer als „Aero-Blades“
Auf elektronische Fahrhilfen verzichtet Donkervoort weiterhin. Stattdessen verspricht der Hersteller ein ungefiltertes Fahrerlebnis mit bis zu 2,3 g Querbeschleunigung. Zentrales Technikmerkmal ist die nur neun Kilogramm leichte Frontstruktur aus Carbon, die Fahrwerk, Kühlung und Aerodynamik integriert und zugleich als Crashstruktur dient. Zur Reduzierung des Luftwiderstands trägt zudem eine Branchenneuheit bei: ausschwenkbare „Aero-Blades“-Scheinwerfer, die sich nur bei Bedarf in den Fahrtwind stellen.

(Bild: Donkervoort)
(Bild: Donkervoort)
(Bild: Donkervoort)
(Bild: Donkervoort)
(Bild: Donkervoort)
(Bild: Donkervoort)
(Bild: Donkervoort)
(Bild: Donkervoort)
(Bild: Donkervoort)
(Bild: Donkervoort)
(Bild: Donkervoort)
(Bild: Donkervoort)
(Bild: Donkervoort)

Für den Antrieb sorgt ein 3,5-Liter-V6-Turbobenziner, dessen Leistung per „Power-to-Choose“-System wählbar ist. Zur Auswahl stehen 400 PS, 500 PS oder 600 PS, letztere mit einem maximalen Drehmoment von 800 Newtonmetern. Die Leistung trifft auf ein Trockengewicht von 780 Kilogramm, was einem Leistungsgewicht von 770 PS pro Tonne entspricht.

Die Kraftübertragung übernimmt ein manuelles Getriebe, unterstützt von einem Torsen-Sperrdifferenzial an der Hinterachse.

Laut Hersteller gelingt der Sprint auf 100 km/h „angemessen schnell“, konkreter wird man bei der 200-km/h-Marke, die nach 7,4 Sekunden fallen soll. Die Höchstgeschwindigkeit liegt jenseits der 300 km/h.

(Bild: Donkervoort)
(Bild: Donkervoort)
(Bild: Donkervoort)

Trotz der Ausrichtung auf Rennstrecken-Performance bietet der nur vier Meter kurze Sportwagen ein Mindestmaß an Alltagstauglichkeit. Laut Hersteller finden auch über zwei Meter große Fahrer Platz im Cockpit. Der Gepäckraum fasst knapp 300 Liter. Zur Ausstattung zählen außerdem ein abnehmbares Twin-Targa-Carbon-Dach sowie eine nun elektrische Feststellbremse.

Die Produktion des P24 RS ist auf 150 Exemplare limitiert. Die ersten Auslieferungen sollen im April starten. Der Basispreis liegt bei knapp 300.000 Euro netto.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Die Studie Vision O gibt einen Ausblick auf den kommenden Skoda Octavia.
Andrang zur Automesse
Highlights auf der Vienna Drive – und eine Chance
„Ich schau dir in die Augen, Kleiner.“ Stephan Schätzl bei der Vorstellung des neuen Renault ...
Retro-Stromer für alle
Renault Twingo: Die Preise für den Sympathieträger
Bald in Österreich
Lynk & Co 02: Günstiger Neuling mit Volvo-Technik
Großes Drift-Spektakel
Ist das das spektakulärste Gymkhana-Video ever?
Mit „Super-Hybrid“
BYD Seal 6 Touring: Rettung für die Großfamilie?
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
236.742 mal gelesen
Salzburg
Frostiges Klima im Bad lässt Gäste frieren
144.537 mal gelesen
Im Auqa Salza soll es viel zu kalt sein.
Ski Alpin
Kristoffersen: „Kann leider nichts mehr sagen“
137.575 mal gelesen
Henrik Kristoffersen spielte im ORF-Interview auf den Konflik mit Markus Waldner an.
Mehr Motor
Superleicht-Geschoss
Neuer Donkervoort P24 RS hat ungewöhnliches Detail
Trendwende auf Straßen
Stromer überholen Verbrenner bei Neuzulassungen
Krone Plus Logo
Vorbild Deutschland
Importeure fordern Förderung für E-Autos zurück
Theoretisches Maximum
Von wegen „hocheffiziente Verbrennungsmotoren“
Krone Plus Logo
E-Auto-Tests in Alaska
Strom vs. Diesel: Was ist bei Frost ökonomischer?

Produkt Vergleiche

Autobatterie Vergleich
Zum Vergleich
autobatterie
Winterreifen Vergleich
Zum Vergleich
winterreifen
Wagenheber Vergleich
Zum Vergleich
wagenheber
Elektroroller Vergleich
Zum Vergleich
elektroroller
Ganzjahresreifen Vergleich
Zum Vergleich
ganzjahresreifen
Motorradhelm Vergleich
Zum Vergleich
motorradhelm
Schneeketten Vergleich
Zum Vergleich
schneeketten
Drehmomentschlüssel Vergleich
Zum Vergleich
drehmomentschluessel
Autokredit Vergleich
Zum Vergleich
autokredit
Kompressor Vergleich
Zum Vergleich
kompressor
Alle Produkte ansehen
KMM
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf