Neuer Donkervoort P24 RS hat ungewöhnliches Detail

Scheinwerfer als „Aero-Blades“

Auf elektronische Fahrhilfen verzichtet Donkervoort weiterhin. Stattdessen verspricht der Hersteller ein ungefiltertes Fahrerlebnis mit bis zu 2,3 g Querbeschleunigung. Zentrales Technikmerkmal ist die nur neun Kilogramm leichte Frontstruktur aus Carbon, die Fahrwerk, Kühlung und Aerodynamik integriert und zugleich als Crashstruktur dient. Zur Reduzierung des Luftwiderstands trägt zudem eine Branchenneuheit bei: ausschwenkbare „Aero-Blades“-Scheinwerfer, die sich nur bei Bedarf in den Fahrtwind stellen.