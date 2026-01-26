Diese Fahrt war das Goldene vom Ei
Andrea Fischbacher
Andrea Fischbacher feierte im Super-G bei den Olympischen Spielen im kanadischen Vancouver 2010 eine Sternstunde. Die Siegesfahrt ist bei der 40-jährigen Salzburgerin noch immer präsent. Genauso wie die Zeit danach.
„Das Gelbe vom Ei war es nicht.“ Dieser Gedanke rauschte Andrea Fischbacher ganz kurz nach ihrer Zieleinfahrt beim olympischen Super-G von 2010 durch den Kopf. Beim einen oder anderen Tor war die Sache ganz schön knapp gewesen
