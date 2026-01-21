Huawei FreeClip 2: Klein, aber ganz schön oho

Bis vor wenigen Jahren galten Open-Ear-Ohrhörer noch als Nischenprodukt, inzwischen liegen sie voll im Trend. Huawei trägt diesem Rechnung und schickt mit dem FreeClip 2 nun die zweite Generation seiner Drahtlos-„Stöpsel“ ins Rennen. Krone+ hat diese bereits vor dem offiziellen Verkaufsstart getestet und verrät, warum man sich die luftig-leichten Ohrhörer nicht entgehen lassen sollte.