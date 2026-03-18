Teenager beschimpfen Richter und Justizwache

Duo lacht, als das Tatvideo vorgespielt wird

Unbeschreiblich war, was sich während der Gerichtsverhandlung abspielte. Wo zwei Teenager-Freunde eines Angeklagten im Zuschauerraum Platz genommen hatten. Als das Video der schrecklichen Tat vorgespielt wurde, begann die Mutter des Opfers zu weinen. Die beiden Burschen hinter ihr machten sich indes über die Szenen lustig. „Können die beiden zu lachen aufhören?“, ersucht die Frau den Richter, woraufhin sie von den Burschen als „F....“ bezeichnet wird. Herr Rat verweist die Störenfriede des Saales.