Lisa Hauser beendet überraschend ihre Karriere

Die 32-Jährige überrascht damit viele, da sie ursprünglich stets die Heim-Weltmeisterschaften 2028 in Hochfilzen als letztes großes Ziel im Visier hatte. „Ich konnte so viele unglaublich schöne Momente erleben, diese mit ganz besonderen Menschen teilen und mich Wochenende für Wochenende mit den besten Biathletinnen der Welt messen“, erklärte sie via „Instagram“. „Es hat auch sehr viel Kraft gekostet und für mich ist jetzt der richtige Zeitpunkt um Adieu zu sagen.“