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Lisa Hauser beendet überraschend ihre Karriere

Biathlon
18.03.2026 20:02
Hört auf: Lisa Hauser
Hört auf: Lisa Hauser(Bild: GEPA)
Porträt von Christoph Nister
Von Christoph Nister

Unmittelbar vor dem Ende der Biathlon-Saison lässt Aushängeschild Lisa Hauser aufhorchen: Die Tirolerin gab bekannt, ihre Waffe nach dieser Woche an den berühmten Nagel zu hängen und dem Spitzensport lebewohl zu sagen.

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Nach mehr als 13 Jahren im Weltcup ist Schluss! Biathletin Lisa Hauser gab am Mittwochabend bekannt, nach dieser Saison ihre Karriere zu beenden.

Die 32-Jährige überrascht damit viele, da sie ursprünglich stets die Heim-Weltmeisterschaften 2028 in Hochfilzen als letztes großes Ziel im Visier hatte. „Ich konnte so viele unglaublich schöne Momente erleben, diese mit ganz besonderen Menschen teilen und mich Wochenende für Wochenende mit den besten Biathletinnen der Welt messen“, erklärte sie via „Instagram“. „Es hat auch sehr viel Kraft gekostet und für mich ist jetzt der richtige Zeitpunkt um Adieu zu sagen.“

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Biathlon-Pionierin Lisa Hauser
Hauser hat den österreichischen Damen-Biathlon geprägt wie keine andere. Am 9. Dezember 2012, wenige Tage vor ihrem 19. Geburtstag, feierte sie ihr Debüt im Weltcup. Bis dato lief sie in 384 Rennen in der Beletage der Loipenjäger.

Ihren größten Erfolg feierte die aus Reith stammende Paradeathletin bei der WM 2021 in Pokljuka, als sie im Massenstart Weltmeisterin wurde und in der Verfolgung sowie mit der Mixed-Staffel Silber gewann. Zwei Jahre später wurde sie in der Single-Mixed-Staffel von Oberhof erneut Vize-Weltmeisterin.

Mit insgesamt sechs Einzelweltcupsiegen ist sie österreichische Rekordhalterin, zuletzt triumphierte sie im Dezember 2025 im Verfolger von Östersund. Damit gelang ihr das Kunststück, in allen Einzeldisziplinen einen Weltcupsieg zu feiern.

In Oslo, wo Sprint, Verfolgung und Massenstart auf dem Programm stehen, bestreitet sie diese Woche ihre letzten Rennen.

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