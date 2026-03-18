Schreckmoment auf Schiene: Zug stoppte plötzlich

Strecke eingeschränkt befahrbar

Aus Sicherheitsgründen blieb die Bahnstrecke rund 40 Minuten gesperrt und war für die Dauer des Einsatzes nur eingeschränkt befahrbar, hieß es. 36 Einsatzkräfte sowie vier Fahrzeuge waren vor Ort und konnten die Evakuierung laut eigenen Angaben „rasch und geordnet“ durchführen. Verletzt wurde niemand.