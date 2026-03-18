Schreckmoment auf Schiene: Zug stoppte plötzlich

Bange Minuten auf der Schiene im Nordburgenland: Ein Zug musste am Mittwoch wegen eines technischen Defekts abrupt stoppen, rund 100 Fahrgäste wurden evakuiert. Die Strecke war für etwa 40 Minuten gesperrt.
Der Nachhauseweg wurde für die Fahrgäste in Gattenburg im Bezirk Neusiedl am See am Nachmittag zur Tortur, als der Zug plötzlich stoppte und sie für kurze Zeit in der Garnitur ausharren mussten.
Die Gäste wurden anschließend darüber informiert, dass der Zug wegen eines technischen Defekts die Weiterfahrt nicht fortführen kann. „Rund 100 Gäste mussten aus dem Zug gebracht werden“, berichtete die Freiwillige Feuerwehr Gattendorf, die in Begleitung von Polizei, Rettung und einem ÖBB-Einsatzleiter rasch anrückte.
Strecke eingeschränkt befahrbar
Aus Sicherheitsgründen blieb die Bahnstrecke rund 40 Minuten gesperrt und war für die Dauer des Einsatzes nur eingeschränkt befahrbar, hieß es. 36 Einsatzkräfte sowie vier Fahrzeuge waren vor Ort und konnten die Evakuierung laut eigenen Angaben „rasch und geordnet“ durchführen. Verletzt wurde niemand.
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