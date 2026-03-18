Die Akte Seiler: Was dem Sänger jetzt droht

Auch Führerschein könnte weg sein

Deshalb ermittelt ja die Staatsanwaltschaft. Auch aufgrund seines öffentlichen Geständnisses könnte die Justiz den Tatbestand nach dem Straf- oder auch dem Suchtmittelgesetz noch ausweiten. Eine Entscheidung steht noch aus. Möglich ist zudem ein Führerscheinentzugsverfahren, wenn er ein Auto „illuminiert“ gelenkt hat.