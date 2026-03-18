Pension in Schladming brennt: 130 Mann im Einsatz

Tiere befreit, niemand verletzt

„Der Besitzer hat Ponys und Pferde sicherheitshalber aus dem Wirtschaftsgebäude befreit“, sagt Schlüßlmayr zur „Krone“. Auch sonst kamen keine Personen bei dem Brand zu Schaden. Es wurden alle Feuerwehren im Umkreis alarmiert, da sich zunächst die Löschwasserzufuhr als herausfordernd darstellte. Die Tanklöschfahrzeuge werden mittlerweile durch Zubringleitungen vom Bach sowie der Reiteralm-Beschneiungsanlage gespeist.