Pension in Schladming brennt: 130 Mann im Einsatz

Die Löscharbeiten im obersteirischen Ferienort sind in vollem Gange. Acht Feuerwehren kämpfen gegen die Flammen. Ponys und Pferde wurden gerettet.
Im Dachgeschoß eines Beherbergungsbetriebes brach am Nachmittag im Ortsteil Gleiming in Schladming ein Brand aus. Der Notruf erreichte die Bezirkswarnzentrale in Liezen gegen 13.13 Uhr. Schon bei der Anfahrt wurden weitere Feuerwehren verständigt. Denn das Dachgeschoss des nordwestlichen Gebäudeteils stand bereits in Vollbrand. Im Moment stehen acht Feuerwehren im Einsatz.
Die Florianis versuchen, die benachbarten Gebäudekörper – das Stammhaus sowie ein angebautes Wirtschaftsgebäude – zu retten. Der Wind, der Richtung dieser Geböude weht, erschwert den Einsatz. Laut Christoph Schlüßlmayr vom Bereichsfeuerwehrverband bestehe für die Gebäude noch Hoffnung – der Einsatz wird sich allerdings wohl noch Stunden ziehen.
Tiere befreit, niemand verletzt
„Der Besitzer hat Ponys und Pferde sicherheitshalber aus dem Wirtschaftsgebäude befreit“, sagt Schlüßlmayr zur „Krone“. Auch sonst kamen keine Personen bei dem Brand zu Schaden. Es wurden alle Feuerwehren im Umkreis alarmiert, da sich zunächst die Löschwasserzufuhr als herausfordernd darstellte. Die Tanklöschfahrzeuge werden mittlerweile durch Zubringleitungen vom Bach sowie der Reiteralm-Beschneiungsanlage gespeist.
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