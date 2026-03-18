Gegen Wunsch: Kicker in die Slowakei transferiert!

Die Kärntner Liga startet am Freitag ins Frühjahr! Und Leader ATSV Wolfsberg muss auf seinen Bomber John Ejoor verzichten. Der Nigerianer scheint plötzlich im Kader eines slowakischen Drittligisten auf, eine Transferanfrage haben die Lavanttaler aber abgelehnt. Ebenso soll Ejoor kein Anmeldeformular für den slowakischen Verband unterschrieben haben. Im Raum steht gar eine gefälschte Unterschrift. Der Klub wandte sich an den ÖFB, der blieb bisher aber eine Anmeldung schuldig.