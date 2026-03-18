Verbund-Chef fordert jetzt Steuersenkung bei Strom

„Wenn die Energiepreise schon hoch sind, sollte man sie nicht noch hoch besteuern. Auch die EU-Kommission empfiehlt jetzt eine Senkung auf das europäische Niveau. Wie bei den Grundnahrungsmitteln muss man eine befristete Maßnahme bei der Mehrwertsteuer überlegen. Das ist eine Möglichkeit, rasch zu entlasten“, macht der Verbund-General klar. Die reinen Stromkosten machen auf der Rechnung der Konsumenten etwa 45 Prozent aus, je nach Bundesland kommen dann 25 bis 30 Prozent an Netzgebühr dazu, der beachtliche Rest sind Steuern und Abgaben, „und auf alles drauf kommen die 20 Prozent Mehrwertsteuer, das ist nicht sinnvoll, da muss man sich bewegen.“