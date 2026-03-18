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Nach Skandal-Urteil

„Die Leute feiern in Marokko alle auf den Straßen“

Fußball International
18.03.2026 18:51
Das Finale zwischen Senegal und Marokko sorgte erneut für Zündstoff
Das Finale zwischen Senegal und Marokko sorgte erneut für Zündstoff(Bild: AFP/ABDEL MAJID BZIOUAT)
Porträt von Thomas Steiger
Von Thomas Steiger

Absurdes AFCON-Urteil geht in die Fußball-Geschichte. Marokko wurde am grünen Tisch zum Sieger des Afrika-Cups erklärt. Der Senegal geht auf die Barrikaden, legt Einspruch ein. Ein Eimischer skizzierte der „Krone“ die naträgliche Feier in Marrakesch. 

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Dieses Urteil setzt dem AFCON-Finale vom Jänner die Krone der Absurdität auf. Der afrikanische Verband sprach Senegal den Titel ab – knapp 60 (!) Tage nach dem 1:0-Sieg über Gastgeber Marokko. Das plötzlich als neuer Gewinner deklariert wurde!

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