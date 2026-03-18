Kühbauer verweigert Handschlag mit Ried-Trainer

„Kein Zurück mehr“

Zum Thema Handschlag mit Senft änderte Kühbauer jedoch auch nachdem etwas Zeit verging seine Meinung nicht mehr. „Ein Handshake wird nie mehr stattfinden, das traue ich mich heute schon sagen. Diese Art von Coaching, da weiß ich, wovon ich rede, weil ich früher als Trainer auch sehr emotional war – da gibt es für mich kein Zurück mehr.“