„Bin nicht mehr bereit, Sport alles unterzuordnen“

Welche Momente bleiben dir besonders in Erinnerung?

Der WM-Titelhat die meiste Aufmerksamkeit erregt. Es gab aber viele Meilensteine. Der Sommer nach den Winterspielen in China ist überhaupt nicht gut verlaufen, dann kommen wir nach Kontiolahti und ich gewinne den Sprint. Da versteht man die Welt im positiven Sinne nicht. Das war für mich und alle um mich herum überraschend. In derselben Saison habe ich den Massenstart in Frankreich gewonnen, das war vielleicht der coolste, weil zigtausende Leute dabei waren. Der erste Top-10-Platz, das erste Mal in den Top 6, das erste Podest in Oberhof auf der zachsten Strecke. Ich bin dankbar, dass ich das alles erleben durfte.