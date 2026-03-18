Erhebungen gegen Polizisten nach „Dreier-Hochzeit“

Eine vermeintliche Eheschließung mit ein und derselben thailändischen Frau wurde zwei steirischen Polizisten zum Verhängnis. Sie sind verzweifelt: „Die Geschichte stimmt nicht!“
Was für eine Aufregung um jene zwei Polizisten, die in Thailand dieselbe Frau heiraten würden! Die Braut (37) habe zuerst ihren Freund R. kennen und lieben gelernt, einige Jahre später auch dessen Freund Macky – ebenso Polizist in der Steiermark. Das Trio habe beschlossen zu heiraten, in einer buddhistischen Zeremonie sei alles besiegelt worden. Bild- und Videomaterial wurde danach veröffentlicht, alleine in Thailand wurden die Szenen Millionen-Mal auf Social Media geklickt.
Spott und Hohn für Beamte
Für die beiden betroffenen Beamten mit verheerenden Folgen: „Das alles stimmt nicht, ich war lediglich als Beistand für die beiden geladen, außerdem hat es sich um eine spirituelle und somit nicht einmal rechtsgültige Verlobungsfeier gehandelt“, ist der Mann verzweifelt. Seitdem das Material öffentlich wurde und auch nach Europa übergeschwappt ist, wurde den beiden Spott und Hohn zuteil. Doch wie konnte es so weit kommen?
Ich war lediglich als Beistand geladen. Es war keine Hochzeit, und wir wussten auch nicht, dass das Material veröffentlicht wird. Das hätten wir nie erlaubt.
Polizist Macky
Die vermeintliche Braut, eine Sängerin, wollte ihre Karriere pushen. Niemand außer ihr wusste, dass das Material veröffentlicht werden würde – und dass sie die abenteuerliche Geschichte erfinden würde, zwei Polizisten zu ehelichen, die ihr obendrein je 27.000 Euro Mitgift zahlen würden.
„Sie hat sich nichts dabei gedacht und sich bei uns inständig entschuldigt, aber das hilft mir jetzt auch nicht mehr“, sagt Macky, vertreten von Anwalt Andreas Kleinbichler.
Eine buddhistische Familienfeier, der mein Mandant als Beistand beiwohnte, endete in abstrusen Falschmeldungen!
Anwalt Andreas Kleinbichler
Bild: Jürgen Fuchs
Zumindest Macky hat nun ein Disziplinarverfahren am Hals: „Obwohl wir nichts falsch gemacht haben!“ Dem stimmt sein Anwalt Andreas Kleinbichler zu: „Eine buddhistische Familienfeier, der mein Mandant als Beistand beiwohnte, endete in abstrusen Falschmeldungen! Es gab weder eine Zahlung einer Mitgift noch gab es Hochzeitspläne. Dienstrechtlich werden wir beweisen, dass mein Mandant sich nichts zuschulden hat kommen lassen.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.