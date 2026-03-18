Erhebungen gegen Polizisten nach „Dreier-Hochzeit“

Spott und Hohn für Beamte

Für die beiden betroffenen Beamten mit verheerenden Folgen: „Das alles stimmt nicht, ich war lediglich als Beistand für die beiden geladen, außerdem hat es sich um eine spirituelle und somit nicht einmal rechtsgültige Verlobungsfeier gehandelt“, ist der Mann verzweifelt. Seitdem das Material öffentlich wurde und auch nach Europa übergeschwappt ist, wurde den beiden Spott und Hohn zuteil. Doch wie konnte es so weit kommen?