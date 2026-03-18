Derby! Die SV Ried gegen den LASK – ab 18 Uhr LIVE

LASK hat Double-Chance

LASK-Coach Dietmar Kühbauer holte in der Vorsaison mit dem WAC den Cup, diesmal scheint angesichts des Rückstands von drei Punkten auf Meistergruppen-Spitzenreiter Sturm Graz sogar das Double möglich. So weit wollte der Trainer allerdings nicht denken, sein Fokus gilt einzig und allein dem oberösterreichischen Lokalrivalen. „Wir wissen um die Stärken von Ried, uns erwartet ein emotionaler Cup-Fight mit vielen Zweikämpfen sowie vielen langen und zweiten Bällen. Wichtig wird erneut sein, physisch sehr präsent zu sein und zugleich einen kühlen Kopf zu bewahren“, erklärte der Burgenländer.